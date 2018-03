São Paulo passa fácil pelo Vitória A homenagem dos jogadores do Vitória da Bahia ao senador Antônio Carlos Magalhães não foi suficiente para que os orixás trabalhassem a favor da equipe baiana. Assim como o senador do PFL, o time baiano, que entrou em campo segurando uma faixa com a frase "ACM, estamos com você", mostrou estar em baixa e foi derrotado pelo São Paulo por 3 a 0, hoje, no Morumbi. Com o resultado, o time paulista deu um importante passo para se classificar às quartas-de-final da Copa do Brasil, já que, na próxima quarta-feira, em Salvador, poderá perder por dois gols de diferença para ficar com a vaga. Uma derrota são-paulina por 3 a 0 levaria a decisão para as cobranças na marca do pênalti. O atacante Luís Fabiano foi o destaque da partida, ao fazer dois gols e abrir espaços para as avançadas do meia Souza, que voltou a mostrar um bom futebol. No início, o São Paulo partiu em busca do gol. A falta de ousadia e a fragilidade defensiva do Vitória, facilitavam as ações do time da casa. Todos os gols aconteceram no primeiro tempo, quando o São Paulo tocou a bola com rapidez e eficiência. Aos, 20 minutos, Carlos Miguel cobrou uma falta da direita e colocou a bola na cabeça de Luis Fabiano, que tocou para o gol: São Paulo 1 a 0. Cinco minutos depois, Oliveira tabelou com Luís Fabiano, que cruzou para o zagueiro Moura, mal colocado, desviar contra o próprio gol. O Vitória até tentou reagir, mas sua principal estrela, o atacante Allann Delon, era anulado por Reginaldo Araújo, que funcionava como o homem da sobra. A equipe baiana só criou perigo aos 30 minutos, com um chute de Leílton. Rogério Ceni falhou ao rebater a bola, mas a defesa consertou. O goleiro são-paulino, aliás, não mostrou a mesma segurança de outras ocasiões. Aos 38, o aplicado Carlos Miguel tocou para Luís Fabiano e o atacante finalizou na saída do goleiro, marcando o terceiro. No segundo tempo, o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, não se intimidou com a pressão por resultados e promoveu a estréia de mais um jogador revelado nas categorias de base: o lateral-esquerdo Hílton entrou no lugar de Gustavo Nery. Com oito jogadores formados no próprio clube, o São Paulo encontrou maiores dificuldades. O jogo caiu tecnicamente, por causa do recuo são-paulino e da falta de criatividade do Vitória, que atacou desordenadamente. Vadão ainda foi chamado de burro quando pôs o meia Júlio Baptista em lugar de Oliveira. Após a entrada de Kaká, o time voltou a jogar em velocidade, mas não teve o mesmo poder de finalização do primeiro tempo. Assim, terminou o jogo vaiado pelos poucos - mas exigentes - torcedores. Eles ainda viram Allann Delon perder dois gols, um deles após driblar Rogério Ceni, e só ficariam satisfeitos com uma goleada histórica.