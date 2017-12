São Paulo passa pelo Figueirense e avança à quarta fase da Copinha

Com um pênalti polêmico no segundo tempo, o São Paulo venceu o Figueirense pelo placar de 1 a 0, nesta quinta-feira, na Arena Barueri, em Barueri (SP), que recebeu um público de mais de 11 mil torcedores, e se confirmou como mais um time classificado à quarta fase da 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inácio recebeu falta de Brendo fora da área, mas como caiu dentro, a penalidade máxima foi marcada. Ele mesmo cobrou e definiu o triunfo da equipe paulista.

O próximo adversário do time paulista será o Rondonópolis, que eliminou o ABC nas penalidades máximas, por 4 a 3, após empate sem gols no tempo normal, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP). Este jogo deve ser disputado neste domingo, provavelmente em Barueri.

Assim como foi diante do Taboão da Serra, o São Paulo sofreu sérias dificuldades para eliminar um dos clubes com até então 100% de aproveitamento na competição. O Figueirense fez um bom primeiro tempo, criou as melhores chances de perigo, mas parou no goleiro Lucas Perri.

No segundo tempo, o panorama se inverteu. O São Paulo voltou melhor e acabou aproveitando o lance polêmico da arbitragem para definir a vitória, aos 16 minutos. Atrás no placar, o Figueirense teve que se soltar, mas não conseguiu passar pela defesa bem armada do clube paulista, que abdicou do ataque para deixar o tempo passar. O time catarinense, que vinha com 100% de aproveitamento (quatro vitórias), está eliminado.

Mesmo com chuva, 11.501 torcedores foram até a Arena Barueri, público menor ao que viu o empate com o Taboão da Serra na fase anterior, quando mais de 14 mil torcedores viram o time tricolor garantir a sua vaga nas penalidades máximas.