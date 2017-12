São Paulo: patrocinador sai nesta segunda O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, pretende pôr fim à novela do patrocinador nesta segunda-feira e definir se segue com a sul-coreana LG ou se passa a ter a parceria da alemã Siemens. As duas empresas brigam para ter a marca estampada na camisa tricolor nos próximos dois anos. A Siemens, que oferece R$ 8 milhões anuais, terminou a semana passada como favorita a ganhar a batalha. A LG, no entanto, fez nova proposta, na qual oferece cerca de R$ 9 milhões por ano. A maior parte da cúpula tricolor gostaria de continuar com os sul-coreanos, patrocinadores desde 2001, mas um grupo acha que não seria correto dizer não à Siemens, pois o clube já tinha praticamente fechado negócio com os alemães. ?Temos duas propostas interessantes e qualquer uma delas será boa para o São Paulo?, declarou Dorival Decousseau, diretor de Marketing. A diretoria deverá recomeçar a busca pelos últimos reforços no início do ano ? seis já chegaram. A prioridade é a contratação de um volante e um atacante. O elenco se reapresenta no dia 12, quando iniciará a pré-temporada.