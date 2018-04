São Paulo pede França emprestado A possibilidade de o atacante França ficar no São Paulo até a metade do ano aumentou consideravelmente. Um pedido oficial nesse sentido foi feito pela diretoria do clube paulista ao Bayer Leverkusen, e a resposta definitiva será dada até amanhã. A única pendência está na questão de quem vai pagar o salário do jogador. "Realmente, precisamos acertar esse detalhe, mas a possibilidade de o Bayer emprestar o França ao São Paulo é muito grande, já que a venda está efetivada", garante Wagner Ribeiro, procurador do jogador. Pelo terceiro dia consecutivo, o diretor de Futebol do São Paulo, José Dias, não foi encontrado para falar do assunto. França recebe R$ 110 mil mensais no São Paulo. E ganhará mais de US$ 150 mil dólares no Bayer. "A chance de uma composição é grande", aponta uma pessoa ligada à diretoria do São Paulo. "O clube alemão poderia se responsabilizar pelo pagamento da diferença". Ribeiro também informou que França não se apresenta hoje a fim de iniciar a preparação para a Liga Rio-São Paulo, conforme o previsto. O técnico Nelsinho, que pela manhã recebeu a notícia enquanto concedia uma entrevista no CT da Barra Funda, até tentou fingir que o assunto não era com ele. "Apenas posso informar que o França está liberado até o dia 10", desconversou, sem conseguir disfarçar a alegria. Leia mais no Jornal da Tarde