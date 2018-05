São Paulo pega Cruzeiro tentando pôr fim às oscilações

SÃO PAULO - Uma exibição de gala contra o Botafogo e uma partida sofrível contra o CRB. O São Paulo que entra em campo contra o Cruzeiro às 16 horas é uma incógnita até para seus torcedores, que não sabem exatamente o que esperar da equipe. Mas o Tricolor sabe que uma exibição convincente diante do atual campeão brasileiro é fundamental para retomar a confiança perdida.

O maior tormento para os são-paulinos é justamente entender os motivos de tanta oscilação. Apesar de ter praticamente a mesma formação que entusiasmou na estreia do Nacional contra o Botafogo, o Tricolor foi irreconhecível no meio de semana pela Copa do Brasil e apresentou os velhos erros de posicionamento que culminaram na derrota por 2 a 1. O meio-campo, que parecia acertado com Ganso e Boschilia na marcação, se perdeu e pouco fez.

Muricy Ramalho chegou a desistir da formação com dois meias no intervalo em Alagoas, mas parece disposto a dar mais uma chance para o esquema engrenar. O técnico elogiou Boschilia pelo que o garoto apresentou nas três semanas que o time teve para treinar na eliminação no Paulista, por isso a tendência é que ele seja mantido.

"Tem que dar confiança para os jogadores, não adianta ficar mudando toda hora. Mas também não quer dizer que será esse time. Mas também não podemos ficar trocando a toda hora, por isso deve ser o mesmo time que vai jogar”, explicou o técnico, de maneira confusa.

RETORNO

Preservado contra o CRB para não correr risco de lesões, Luis Fabiano está de volta e tem a missão de dar a mobilidade ofensiva que Ademilson, seu substituto, não conseguiu. O artilheiro da equipe no ano com 12 gols em 17 partidas ficou se preparando e reedita a dupla com Alexandre Pato que já funcionou outras vezes.

Embora o Cruzeiro venha com o time titular para o confronto, a dúvida é se os jogadores conseguirão estar totalmente focados na partida com uma decisão importante na Libertadores na sequência - na quarta os mineiros enfrentam o Cerro Porteño em Assunção no jogo de volta das oitavas de fina. No primeiro duelo, empate em 1 a 1 no Mineirão.

"É complicado falar, eles têm um jogo complicadíssimo pela frente. É difícil saber, porque o Cruzeiro tem um dos melhores planteis do país junto com o Internacional, o time chamado de reserva é muito próximo do titular. Então, independentemente do que venha, certamente será pedreira”, projetou o técnico.

MURICY ELOGIA ATACANTES

Foram apenas três jogos juntos, mas Luis Fabiano e Alexandre Pato começam a afinar o entrosamento e voltam a ficar lado a lado para comandar o ataque do São Paulo contra o Cruzeiro. Nas três partidas que fizeram juntos, o Tricolor venceu todas.

"É apenas o começo do trabalho, mas esses números já mostram que essa parceria pode ser muito importante para o São Paulo. Nosso entrosamento está sendo bom e esperamos manter isso por muito tempo", afirmou Luis Fabiano ao site oficial do clube.

Quem comemorou o retorno do atacante foi Muricy Ramalho, que admitiu que o jogador fez falta contra o CRB, mas acredita que poupá-lo foi uma decisão acertada. "Cuidamos dele nesse jogo, era uma questão de viagem. Foi uma viagem muito dura especialmente na nossa volta, acabou sendo melhor mesmo que ele não tenha ido para o jogo. Ele tem treinado muito bem e é muito importante porque é o único que faz essa função."

POR DENTRO DO JOGO

Altos e baixos: Tricolor fez exibição de gala contra o Botafogo e teve desempenho pobre contra o CRB. Time tenta encontrar o equilíbrio.

Retorno: Poupado em Alagoas, Luis Fabiano está de volta ao time e forma dupla com Alexandre Pato.

Completo: Cruzeiro escalará o que tem de melhor para a partida, apesar do confronto decisivo na Libertadores diante do Cerro Porteño na quarta-feira.

CRUZEIRO X SÃO PAULO

Data: 27/04/2014

Local: Estádio João Havelange, em Uberlândia

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

CRUZEIRO: Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Samudio; Henrique, Lucas Silva, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro; Willian e Júlio Baptista. Técnico: Marcelo Oliveira.

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Douglas, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Ganso e Boschilia; Alexandre Pato e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.