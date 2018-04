São Paulo pega o Santo André de olho na ponta provisória

A luta pelas primeiras colocações na tabela de classificação e para fugir da zona de rebaixamento é um dos grandes atrativos da 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá a realização de seis partidas neste domingo - na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte, o duelo entre Cruzeiro e Palmeiras encerra a jornada.

No jogo de maior destaque, em Ribeirão Preto - o estádio Bruno José Daniel está interditado -, o Santo André joga como mandante contra o São Paulo. O time da capital paulista, de olho na conquista do sétimo título nacional - o quarto de forma consecutiva -, entra embalado por duas importantes vitórias nas rodadas passadas. A equipe do ABC precisa vencer para tentar fugir das últimas colocações.

Em situação muito mais desesperadora que o Santo André, o Fluminense tem uma das missões mais difíceis para espantar a crise e começar uma reação no Brasileirão. Em Porto Alegre, o time carioca, lanterna da competição, tem pela frente o Grêmio, clube com a melhor campanha como mandante e ainda vivo na luta por uma vaga na Copa Libertadores da América.

No Pacaembu, Corinthians e Goiás se enfrentam para saber quem ainda brigará pelo título nacional. Com 39 pontos, a equipe goiana pensa mais em garantir a classificação à competição continental, mas não tira o olho dos primeiros colocados. Dois pontos a menos, o time paulista quer engatar uma sequência de vitórias para conquistar a tríplice coroa na temporada - já faturou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

Disposto a consolidar uma reação no campeonato e seguir com chances de classificação à Libertadores, Flamengo e Santos jogam em seus estádios. No Maracanã, o time carioca enfrenta o Coritiba, que quer ficar mais longe da zona de rebaixamento. Já na Vila Belmiro, a equipe santista encara o Botafogo, sem vencer há muito tempo e desesperado para deixar as últimas posições.

Em Florianópolis, Avaí e Barueri, dois clubes que vieram da Série B, duelam por melhores colocações e por remotas chances de vaga na Libertadores.