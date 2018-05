São Paulo pega o Sport e ainda sonha com o título

Para facilitar o trabalho do destino, o São Paulo precisa vencer o Sport, neste domingo, às 17 horas, no Morumbi. Mas ainda será necessário torcer para tropeços dos três times que estão a sua frente na tabela de classificação: Flamengo (contra o Grêmio), Internacional (diante do Santo André) e Palmeiras (enfrenta o Botafogo).

A ansiedade dos jogadores em relação aos outros jogos preocupa a comissão técnica. Por isso, os alto-falantes e o placar eletrônico do Morumbi não vão informar os resultados dos rivais são-paulinos. Uma pequena solicitação do treinador, que pode conquistar seu primeiro título de expressão no futebol.

Se os jogadores ficarão ansiosos por saber dos demais resultados, Ricardo Gomes quer solucionar os problemas defensivos do time, que tomou sete gols nos últimos dois jogos. Vai tirar Junior Cesar e colocar Jorge Wagner na ala-esquerda para evitar os espaços pelo lado para o rápido ataque pernambucano. Hugo permanece no time, no meio de campo.

Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo brigam pelo título