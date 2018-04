São Paulo pega o Toluca e Corinthians encara o Nacional nas oitavas

A fase de grupos da Copa Libertadores foi encerrada na noite desta quinta-feira e definiu de vez os confrontos das oitavas de final. Último brasileiro a avançar, objetivo conquistado com o empate por 1 a 1 com o The Strongest nesta noite, em La Paz, o São Paulo, vice-líder do Grupo 1, com nove pontos, terá como próximo adversário o Toluca, do México, que foi o líder do Grupo 6, com 13. Com melhor campanha, os mexicanos terão a vantagem de fazer o duelo de volta em casa.

Já o Corinthians, que na noite da última quarta-feira goleou o Cobresal por 6 a 0, no Itaquerão, e fechou o Grupo 8 na liderança isolada, com 13 pontos, irá encarar o Nacional, do Uruguai, nas oitavas de final. Os uruguaios ficaram na vice-liderança do Grupo 2, com nove pontos, um à frente do eliminado Palmeiras.

Até os duelos desta quinta-feira, o Corinthians ainda tinha uma chance de encarar o Deportivo Táchira, da Venezuela, nas oitavas, mas isso só ocorreria se o Trujillanos vencesse o River Plate, em Buenos Aires, no outro jogo da rodada final do Grupo 1 - a equipe argentina venceu o confronto por 4 a 3 e eliminou essa possibilidade.

Com melhor campanha, os corintianos terão a vantagem de decidir em casa no duelo de volta com o Nacional. O mesmo vale para o Atlético-MG, que terminou esta fase da Libertadores na ponta do Grupo 5, com 13 pontos, e medirá forças com o Racing, vice-líder do Grupo 3, com nove pontos.

Outro brasileiro garantido nas oitavas de final, o Grêmio terá de decidir a sua sorte fora de casa no confronto de volta. Vice-líder do Grupo 6, com 11 pontos, o time gaúcho terá pela frente o Rosario Central, líder do Grupo 2, também com 11 pontos.

Atual campeão da Libertadores e líder isolado do Grupo 1, com 11 pontos, o River Plate pegará o Independiente del Valle, do Equador, que foi segundo colocado do Grupo 5 e outro que somou 11 pontos nesta fase.

Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores:

Atlético Nacional-COL x Huracán-ARG

Rosario Central-ARG x Grêmio

Atlético-MG x Racing-ARG

Toluca-MEX x São Paulo

Pumas-MEX x Deportivo Táchira-VEN

River Plate x Independiente del Valle-EQU

Corinthians x Nacional-URU

Boca Juniors x Cerro Porteño-PAR