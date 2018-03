São Paulo perde de uruguaios nos pênaltis e fica em 4º na Libertadores Sub-20

O São Paulo encerrou a sua participação na Copa Libertadores Sub-20, neste sábado, com a quarta colocação. Na disputa pelo terceiro lugar, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, o time tricolor empatou no tempo normal por 1 a 1 contra o River Plate uruguaio, mas foi derrotado na disputa por pênaltis por 5 a 4 - na quarta cobrança, Oliveira viu o goleiro rival fazer a defesa.

Para a partida deste sábado, o técnico André Jardine encarou a disputa do terceiro lugar como uma final, sem poupar qualquer jogador e pedindo para os atletas terminarem a temporada em alto rendimento. Com isso, foi a campo com Júnior; Tuta, Walce, Rodrigo e Liziero; Cássio, Luan, Gabriel Sara e Igor Gomes; Helinho e Toró.

O São Paulo saiu atrás no marcador com o gol de Cristian Martin, aos 20 minutos do primeiro tempo. E apesar de boas chances e volume de jogo, só chegou ao empate aos 44 da segunda etapa com o zagueiro Walce. Antony cruzou pela direita, Toró furou, mas Walce cabeceou para as redes. Nos acréscimos, Liziero foi expulso pelo segundo cartão amarelo e, aos 49, Oliveira cruzou e Antony quase virou.

A delegação sub-20 do clube tricolor retorna para São Paulo neste domingo. Os atletas e comissão técnica terão férias antes de iniciar a temporada de 2018 do calendário da categoria, que tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa RS. Em janeiro, o time ficou com o vice da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao perder a decisão para o Flamengo por 1 a 0, no estádio do Pacaembu.

Outro clube brasileiro que disputou a Libertadores Sub-20 foi o Cruzeiro, que foi eliminado ainda na fase de grupos com três derrotas - para River Plate (Uruguai), Libertad (Paraguai) e La Equidad (Colômbia). O título ficou com o Nacional, do Uruguai, que bateu o Independiente Del Valle, do Equador, por 2 a 1.