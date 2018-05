São Paulo perde de virada do CRB pela Copa do Brasil

SÃO PAULO - Sem o artilheiro Luis Fabiano, poupado, e com Rodrigo Caio expulso no segundo tempo, o São Paulo perdeu para o CRB por 2 a 1 em Maceió e terá de decidir sua sorte na Copa do Brasil em casa, no jogo de volta marcado para o dia 7 de maio. A intenção de eliminar a segunda partida ruiu por causa dos muitos erros defensivos cometidos.

No primeiro minuto da partida já dava para ver que os visitantes teriam mais posse de bola que os donos da casa, mas também dava para perceber que o CRB iria apostar suas fichas nos contra-ataques, principalmente na velocidade de Diego Rosa. E foi numa jogada dele que o São Paulo mostrou sua falha defensiva logo no início, quando Rodrigo Caio chegou atrasado, fez a falta e tomou cartão amarelo. Ali Muricy Ramalho teve de levantar do banco para tentar consertar sua zaga, o que não adiantou muito na primeira etapa.

Se Alexandre Pato tivesse feito os dois gols fáceis que perdeu nos primeiros minutos talvez a história tivesse sido outra. Aos três ele pegou o rebote e mandou de primeira, com o goleiro praticamente fora da área, mas chutou muito forte e a bola passou por cima do gol. Aos oito, cabeceou sozinho e mandou para fora, perdendo a chance de abrir o marcador.

O Tricolor tocavam a bola de um lado para o outro, tentando encontrar um jeito de furar o bloqueio dos alagoanos. Sem um jogador de referência na área, o time buscava se movimentar e muitas vezes congestionava o jogo no meio. Mas aos 24, em um chute de Boschilia, a bola foi travada pela defesa e subiu. Atento, Ademilson pegou de bicicleta na bola e mandou no canto, marcando um belo gol.

A situação parecia controlada e o São Paulo buscava o segundo gol mas, e atrás no marcador, o CRB não mudou sua postura cautelosa.

E numa falha da defesa tricolor, que não acompanhou Diego Rosa, o time da casa chegou ao empate. O atacante foi lançado nas costas de Rodrigo Caio, Rogério Ceni saiu do gol para tentar afastar o perigo e acabou cometendo pênalti. Na sequência, Tozin bateu com perfeição e deixou tudo igual.

Na etapa final o São Paulo voltou sem o mesmo ímpeto do começo do jogo. Muricy tirou Boschilia e colocou Pabon, mas a mudança não surtiu muito efeito. O time continuava com mais posse de bola, mas não tinha força para chegar ao ataque. Para piorar a situação, Rodrigo Caio chegou junto em Diego Rosa no meio do campo e foi expulso. Muricy resolveu sacrificar Ganso, que não criava nada, para colocar o zagueiro Paulo Miranda e remontar a defesa.

A partir daí a situação se inverteu e o CRB passou a pressionar. Ao São Paulo restava apostar nos contra-ataques (Osvaldo entrou em lugar de Pato) e em jogadas de bola parada, que foram raras depois que o time ficou com dez jogadores.

E aos 37 o time alagoano fez a festa da torcida no Rei Pelé ao marcar o segundo gol com Diego Rosa. Depois de um cruzamento da direita, a bola encontrou o atacante inexplicavelmente livre perto da marca do pênalti. E ele não desperdiçou a chance.

FICHA TÉCNICA:

CRB 2 x 1 SÃO PAULO

CRB - Júlio César; Paulo Sérgio (Diego Aragão), Marcus Vinícius, Gabriel e Gleidson (João Victor); Olívio, Johnnattan, Audálio, Geovani e Diego Rosa; Tozin (Denilson). Técnico: Eduardo Souza.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos, Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Paulo Henrique Ganso (Paulo Miranda), Boschilia (Pabon); Pato (Osvaldo) e Ademilson. Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Ademilson, aos 24, e Tozin, aos 33 minutos do primeiro tempo. Diego Rosa, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rogério Ceni, Souza.

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Caio.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).