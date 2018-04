São Paulo perde de virada, mas avança para fase de grupos da Libertadores

LA PAZ - SÃO PAULO - Com a classificação garantida à fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo sentiu o peso da altitude de La Paz nesta quarta-feira. Depois de abrir 3 a 0 sobre o Bolívar, o time brasileiro parou de jogar, tomou um passeio do Bolívar no segundo tempo, e levou a virada, perdendo por 4 a 3. Como na ida havia goleado por 5 a 0, conseguiu a vaga num resultado conjunto de 8 a 4. Mesmo assim, teve que ouvir olé da torcida boliviana.

A derrota é a primeira do São Paulo em La Paz na Libertadores. Até então, eram três empates e uma vitória. O resultado preocupa porque a equipe vai ter que voltar à capital da Bolívia para pegar o The Strongest. No mesmo grupo também estão Atlético-MG e Arsenal de Sarandi, da Argentina. A estreia é dia 13 de fevereiro, em Belo Horizonte.

Enquanto conseguiu jogar, o São Paulo viu grande atuação dos seus três principais nomes de frente. Jadson, Osvaldo e Luis Fabiano marcaram. O meia ainda deu duas assistência. Osvaldo somou um passe para gol na sua conta.

O JOGO

Se o Bolívar tinha como meta fazer cinco gols no São Paulo, logo teve que colocar mais dois na conta. Porque logo com dois minutos de jogo o time brasileiro mostrou que queria vencer e não apenas jogar com o regulamento embaixo do braço. Primeiro Luis Fabiano chutou e acertou o travessão. No escanteio subsequente, Jadson levantou na área, a zaga não tirou e o centroavante fez seu terceiro gol na Libertadores, o quarto em três jogos na temporada.

Como marcou fora de casa, o São Paulo só seria eliminado se levasse sete gols. Se ainda havia alguma dúvida de que a classificação estava selada, o time brasileiro tratou de ampliar o placar.

E muito graças ao atacante Osvaldo. Aos 15 minutos, em mais uma jogada pela esquerda, ele levantou na área, Justiniano falhou e Jadson deu uma de centroavante. Dominou a bola, parou na frente do marcador, jogou para a esquerda e bateu no cantinho para fazer o segundo.

O terceiro veio aos 34, triangulação entre os homens de frente do São Paulo. De Luis Fabiano para Osvaldo, deste para Jadson, que devolveu na medida para Osvaldo também deixar o dele.

Para não fazer feio diante da torcida, o Bolívar tratou de atacar, enquanto o São Paulo começou a cansar. Aos 37 veio o primeiro gol, com Ferreira, aproveitando espaço deixado nas costas de Lúcio. Na segunda etapa, aos 13, depois que Luis Fabiano já havia saído para entrar Aloísio, o Bolívar fez o segundo, com Cabrera, de cabeça, em falha de marcação de Paulo Miranda.

Apesar da entrada de Cañete, o São Paulo não tinha mais fôlego para nada. E, para piorar, mostrava dificuldades em acertar o tempo de bola. Aos 24, após cobrança de falta, Cabrera marcou de novo e empatou. A virada veio num pênalti bobo feito por Rhodolfo, quando o zagueiro colocou a mão na bola. Ferreira bateu e fez. Ainda eram necessários mais cinco gols para o Bolívar se classificar. Mas, a torcida da casa, feliz, terminou o jogo gritando olé.

BOLÍVAR 4 X 3 SÃO PAULO

BOLÍVAR - Argüello; Eguino, Valverde (Yecerotte), Nelson Cabrera Baez, e Álvarez; Miranda (Rudy Cardozo), Flores, Justiniano e Lizio; Arce (Maygua) e Ferreira. Técnico - Portugal Vicário.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lúcio, Rhodolfo e Cortez; Wellington (Casemiro), Denilson e Jadson; Osvaldo (Cañete), Douglas e Luis Fabiano (Aloísio). Técnico - Ney Franco.

GOLS - Luis Fabiano, a 1 minuto, Jadson, aos 15, Osvaldo, aos 34, e Ferreira, aos 37 minutos do primeiro tempo. Cabrera, aos 13 e aos 24, Ferreira (pênalti), aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilmar Rondán (Colômbia).

CARTÕES AMARELOS - Rhodolfo, Lizio e Nelson Cabrera Baez.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz (Bolívia).

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

47min - Fim do primeiro tempo!

41min - Em ótimo contra-ataque, Douglas avança no sozinho, mas demora para finalizar e acaba perdendo o lance.

38min - O Bolivar toca a bola e a torcida, mesmo eliminada, grita 'olé'.

33min - Ferreira arrisca cobrança de falta ensaiada, mas manda longe do gol.

32min - Mesmo precisando de cinco gols, a torcida do Bolívar não abandona o time e canta muito alto no estádio.

31min - Após levar a virada, o São Paulo tenta segurar a bola.

29min - GOOOOOOOOOOOOOOLL DO BOLÍVAR!! Rogério acerta o canto, mas Ferreira bate bem e vira o placar para o Bolívar!

28min - Rhodolfo tenta tirar bola e acaba tocando com o braço na bola. Pênalti para o Bolívar!! Pode ser a virada!

26min - Alteração no Bolívar: sai Arce, entra Maygua.

25min - Última alteração no São Paulo: sai Wellington, entra Casemiro.

24min - GOOOOOOOOOOOOOOOLL DO BOLÍVAR!! Após cobrança de falta, Cabrera sobe mais alto e cabeceia para o fundo do gol! É o empate dos donos da casa!

20min - Douglas escorrega, toca a mão na bola e o árbitro dá falta para o Bolívar.

18min - O Bolívar acelera a partida e tenta empatar o jogo.

14min - Alteração no São Paulo: sai Osvaldo, entra Cañete.

14min - Após muita reclamação no banco do Bolívar, um jogador do banco recebe o cartão amarelo.

13min - Com esse resultado, o Bolívar ainda precisa fazer sete gols para elimar o São Paulo.

13min - GOOOOOOOOOOOOOOLL DO BOLÍVAR!! Após cruzamento da direita, Cabrera, sozinho, cabeceia para o fundo do gol!

12min - Arce arrisca, novamente, de muito longe e Rogério espalma e afasta o perigo.

10min - Alteração no São Paulo: entra Aloísio, sai Luis Fabiano.

9min - Bolívar tenta jogar na empolgação da torcida, mas falta qualidade na criação das jogadas.

6min - Yecerotte arranca pela direita, corta para o meio e bate forte. Rogério, bem posicionado, faz ótima defesa!

4min - Arce arranca pelo meio e arrisca de longe, mas a bola para na marcação são-paulina.

0min - Começa a etapa final! Duas alterações no Bolívar: saem Valverde e Miranda, entram Cardozo e Yecerotte

PRIMEIRO TEMPO

Resumo: O São Paulo marcou o primeiro logo aos dois minutos de jogo, com Luis Fabiano. Aos 15 fez o segundo e aos 34 o placar já marcava 3 a 0 para o Tricolor paulista. Com esse resultado, o Bolívar precisaria marcar nove gols para eliminar os brasileiros. Com isso, a equipe relaxou um pouco e acabou sofrendo um gol. Porém, isso não deve abalar a equipe que deve garantir com muita tranquilidade a classificação.

47min - Fim do primeiro tempo!!

41min - O Bolívar esboça uma pressão no final da primeira etapa.

39min - Luis Fabiano tenta lançamento para Osvaldo, mas o atacante não alcança a bola, que sai em linha de fundo.

37min - GOOOOOOOOOOOOOLL DO BOLÍVAR!! A zaga do São Paulo cochila e Ferreira entra sozinho na área. O atacante bate cruzado, sem chance para Rogério Ceni.

34min - GOOOOOOOOOOOOOLL DO SÃO PAULO!! Após bela tabela, Jadson serve Osvaldo, que na marca do pênalti, chapa a bola e manda no canto direito do goleiro.

34min - Luis Fabiano recebe falta por trás.

31min - Osvaldo recebe cruzamento pela direita, e chega batendo, em velocidade, mas manda muito alto.

9min - Álvarez arrisca de muito longo, colocado e a bola bate caprichosamente na trave. Rogério Ceni já estava batido no lance, seria um golaço.

28min - Jadson arrisca de fora da área, mas manda por cima do gol.

27min - Apesar da enorme desvantagem, a torcida do Bolívar não abandona a equipe e canta faz muito barulho no estádio.

25min - Cabrera recebe o cartão amarelo.

24min - Douglas recebe uma entrada mais forte e precisa de atendimento médico.

22min - Situação do Bolívar é desesperadora. Com isso, o time erra muitos passes devido a afobação para criar jogadas ofensivas. O São Paulo controla a partida.

20min - Osvaldo deixa o gramado para receber atendimento médico. O atacante se queixa de dores no joelho direito.

18min - Ferreira arrisca de fora da área, mas bate muito fraco, fácil para Rogério Ceni.

16min - Agora, o Bolívar precisa fazer oito gols para elimnar o São Paulo!

15min - GOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO SÃO PAULO!! Após jogada pela esquerda, Osvaldo cruza para Jadson, a zaga falha, e o meia só precisa puxar para o pé esquerdo e mandar no cantinho do goleiro!

11min - Os jogadores das duas equipes erram muitos passes e não conseguem dar continuidade na armação das jogadas.

9min - Lizio chega a linha de fundo, corta Denílson e a bola acaba tocando na mão do volante. O juiz manda o lance seguir e amarela o camisa 7 pela reclamação.

8min - Agora, o Bolívar precisa marcar sete gols para eliminar a equipe brasileira.

5min - Osvaldo recebe lançamento pela esquerda, vai até a linha de fundo e faz o cruzamento rasteiro buscando Luis Fabiano. Mas Cabrera se estica e faz o corte para a zaga.

3min - Ferreira sai na cara do gol e tenta o arremate, mas Rogério Ceni faz boa defesa.

2min - GOOOOOOOOOOOOLL DO SÃO PAULO!! Após cobrança de escanteio de Jadson, Luis Fabiano sobe mais que todo mundo e abre o placar para o Tricolor paulista!

1min - No contra-ataque, Luis Fabiano chega pela direita e bate cruzado, fazendo o goleiro mandar para escanteio.

0min - Começa o primeiro na Bolívia!

FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR

Argüello; Eguino, Cabrera, Álvarez e Miranda; Flores, Gómez, Lizio e Arce; Ferreira e Yecerottes

Técnico: Miguel Portugal

SÃO PAULO

Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lúcio, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Denilson, Jádson e Douglas; Luis Fabiano e Osvaldo

Técnico: Ney Franco

Juiz: Wilmar Roldan (Colômbia)

Local: Hernando Siles, em La Paz (Bolívia)