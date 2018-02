São Paulo perde do Atlético-PR e reclama de inversão de falta

Segundo o goleiro Bosco, uma falta invertida pela arbitragem aos 47 minutos do segundo tempo foi determinante para a vitória do Atlético Paranaense por 2 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Veja também: Classificação final Os resultados do campeonato O time paranaense inaugurou o marcador aos 11 minutos do primeiro tempo, com Marcelo Ramos, de cabeça. Francisco Alex empatou aos 38 da etapa final. Mas o São Paulo levou o segundo gol de Antonio Carlos, nos acréscimos, que fez de cabeça após cobrança de falta. O resultado classificou o time paranaense para a Copa Sul-Americana. Na opinião de Bosco, o meia Jorge Wagner foi empurrado no lance do segundo gol e o árbitro marcou a falta. "Acho que foi uma falta em cima do Jorge Wagner e ele inverteu ela, mas era um lance que não podia acontecer", reclamou. Para o meia Jorge Wagner, o time se comportou bem em campo e criou chances. "Esse gol foi um castigo, infelizmente tivemos um vacilo no final, mas de um modo geral valeu pela temporada, que foi positiva. Tivemos uma boa temporada e mesmo com o grupo que não estamos acostumados a jogar fomos bem e sabemos da dificuldade que é jogar aqui dentre da casa deles", disse. Atlético-PR 2 Vinicius; Jancarlos , Rhodolfo, Antonio Carlos , Danilo e Michel ; Alan Bahia, Valencia (Roberto) e Netinho (Ramon); Taílson (Pedro Oldoni) e Marcelo Ramos Técnico: Ney Franco São Paulo 1 Bosco; Danilo Silva, Breno e Miranda; Leandro (Serginho), Fernando , Richarlyson, Jorge Wagner e Júnior (Francisco Alex); Borges e Diego Tardelli (Eric) Técnico: Muricy Ramalho Gols: Marcelo Ramos, aos 11, e Francisco Alex, aos 38 minutos do primeiro tempo; Antonio Carlos, aos 48 minutos do segundo tempo Árbitro: Leonardo Gaciba (Fifa/RS) Renda: R$ 374.315,00 Público: 23.055 pagantes Estádio: Arena da Baixada, Curitiba Sobre o lance que originou o gol, Jorge Wagner disse que foi puxado antes. "A falta que ele marcou foi cometida, mas eu havia sofrido a falta antes, sendo puxado pela camisa", afirmou. O técnico Muricy Ramalho disse que a equipe mostrou bom futebol e poderia ter complicado a vida do Atlético. "Jogamos um pouco modificados, mas ainda assim complicamos para eles, mas levamos este gol no final",disse. Diplomático, não quis comentar a queda do Corinthians para a Segunda Divisão. "Nós fizemos nosso trabalho, os outros não interessam, chegou que foi competente e foi campeão", disse. Sobre uma possível acomodada da equipe na reta final, após a conquista do título, Muricy disse que ninguém facilitou nada. "Nós levamos o trabalho muito a sério e isso aconteceu em todas as partidas", afirmou. Para Diego Tardelli, o time não jogou bem. "Infelizmente esse gol aconteceu no final, o time se acomodou um pouco e poderíamos sair com um resultado melhor", disse. Um dos poucos titulares da equipe, o volante Richarlyson disse que a equipe correspondeu em campo, mesmo com um número expressivo de reservas. "O São Paulo é um grande grupo e todos têm condições de jogar. Infelizmente levamos o gol no final, pois o empate seria um resultado muito bom", disse. Sobre o lance que originou a falta no final, Richarlyson preferiu não polemizar. "Não posso falar nada, mas se ele errou, todos estamos passíveis de erros, ele (juiz) é humano e isso pode acontecer", concluiu.