São Paulo perde mando de dois jogos O São Paulo foi punido com a perda do mando de campo por dois jogos, por causa de agressões cometidas por torcedores do clube contra atletas da Ponte Preta, ainda no Morumbi, após o jogo entre as duas equipes, disputado em 24 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, só vai definir amanhã se a punição começa a valer no fim de semana, quando o São Paulo enfrentará o Juventude, em jogo inicialmente marcado para o Morumbi. Com a punição, o São Paulo terá de atuar duas vezes a uma distância mínima de 150 quilômetros da capital. No mesmo julgamento, o zagueiro Júlio Santos, expulso contra a Ponte Preta, foi suspenso por duas partidas. Já cumpriu uma delas e ficará fora do jogo com o Juventude. Rogério Ceni, também punido com cartão vermelho no confronto com a equipe de Campinas, recebeu multa, mesma pena aplicada ao técnico Roberto Rojas, que aplaudiu "com ironia" uma decisão do árbitro da partida.