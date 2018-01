São Paulo perde, mas está classificado O São Paulo confirmou sua passagem às semifinais da Copa Libertadores da América e agora aguarda o vencedor do duelo argentino desta quinta-feira, entre River Plate e Banfield. Nesta quarta, sob 36 graus de noite quente na cidade de Monterrey, no México, o time mostrou frieza e soube administrar a enorme vantagem de 4 gols. Só não conseguiu manter a invencibilidade no torneio: perdeu por 2 a 1 para o Tigres. O técnico Paulo Autuori queria 5 a 0 no primeiro jogo para o São Paulo passear no México. Mas os 4 a 0 no Morumbi foram suficientes. Diante de um desorganizado Tigres, a equipe paulista fez amistoso de luxo num Estádio Universitário de Nuevo León quase vazio. Autuori, inclusive, deu-se ao luxo de assistir boa parte do duelo sentado no banco. Num calor escaldante - Monterrey fica a duas horas do deserto dos Estados Unidos -, sua maior tarefa na primeira etapa era ficar refrescando-se, bebendo água a todo momento. Com o adversário dando pouco trabalho, poupou a voz. Domingo, no Morumbi, possivelmente vai ser mais exigido, pois o São Paulo encara o Botafogo, líder do Brasileiro. Para não correr riscos, Autuori mandou a campo um time defensivo, com três zagueiros (Fabão, Lugano e Alex) e três volantes (Mineiro, Josué e Renan). Luizão ficou isolado na frente. Mesmo assim, teve boas chances. O Tigres apostava nos chutes de longe, mas esbarrava em Rogério Ceni. Na segunda etapa, os mexicanos até assustaram, com gols de Silvera, aos 16 e aos 29 minutos. Mas cansaram. Daí para frente foi um festival de gols desperdiçados pelo São Paulo. Até Souza, aos 43, marcar e confirmar a vaga são-paulina. O elenco do São Paulo desembarca nesta quinta-feira no Brasil. E à noite acompanha pela TV o duelo entre os argentinos. Com 1 a 1 em Banfield, o River joga pelo 0 a 0 em casa.