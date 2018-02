São Paulo perde prioridade por Cristian A negociação do meia Cristian, do Paraná Clube, que deveria ser concretizada nesta sexta-feira, virou um leilão. A diretoria do São Paulo perdeu a prioridade na contratação depois que o Palmeiras oficializou uma proposta e entrou definitivamente na briga pelo jogador. Apesar do imbróglio, tudo é muito simples: a melhor oferta, leva. A intenção do empresário de Cristian, Odário Duraens, era confirmar a transferência do jogador até hoje. No entanto, a indefinição dos dirigentes são-paulinos e o repentino interesse do Palmeiras fez com que a negociação se arrastasse um pouco mais. "Estamos aguardando a melhor proposta. Acredito que o futuro do Cristian seja decidido até quinta-feira", disse Odário Duraens. A diretoria do São Paulo, porém, desconversa sobre o interesse no jogador do Paraná Clube. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa apenas informa que pretende apresentar mais dois reforços - um deles seria Cristian - antes do dia 31.