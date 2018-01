São Paulo perde Souza mais uma vez O meia Souza, que retornou à equipe do São Paulo na quarta-feira, contra o Fluminense, depois de ficar 27 dias parado por causa de uma contusão no tornozelo esquerdo, voltou a se machucar no treino desta sexta-feira. Numa dividida com o lateral-esquerdo Gustavo Nery, ele sofreu nova contusão no local. Souza desfalcará o time domingo, contra o São Caetano, às 16 horas, no Morumbi. Em seu lugar, o técnico Oswaldo Alvarez vai escalar Carlos Miguel. O zagueiro Reginaldo, suspenso, será substituído por Jean. Vadão ainda não definiu quem entrará no lugar do volante Alexandre, que também está suspenso. A dúvida é entre Fábio Simplício e Cacá. "Temos de aproveitar o fato de jogar em casa para vencer", afirmou o treinador. Pela primeira vez na história, o São Paulo enfrentará o São Caetano, que foi a sensação da Copa João Havelange.