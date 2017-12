São Paulo perderá R$ 25 mil na quarta O São Paulo terá um desfalque de R$ 25 mil em seus cofres com a realização dos 31 minutos contra o São Caetano, quarta-feira, no Morumbi. "Este é o valor só para ligar o estádio na tomada. Há, ainda, o custo do elenco, que é bem mais caro", revela João Paulo de Jesus Lopes, diretor de Planejamento do clube. Para o complemento do duelo suspenso no meio de semana por causa da morte do zagueiro Serginho, os portões serão abertos aos torcedores. Não haverá cobrança de ingressos. E apesar do curto tempo de jogo, o clube espera um bom público. Tanto que todo o setor superior será disponibilizado. "São 40 mil lugares à disposição." Na semana passada, com público de 14.450 pagantes, arquibancada vermelha e amarela não foram utilizadas. No lance intermediário, funcionam os camarotes, a área premium e cadeiras cativas. "Usaremos todo nosso quadro móvel", diz João Paulo. Serão entre 40 e 50 pessoas, entre seguranças e orientadores. Fora os vendedores de alimentos que já trabalham em todos os jogos, os funcionários da Federação Paulista de Futebol e o contingente da Polícia Militar. Em reuniões no Morumbi, a divergência sobre o público prevaleceu. Dos pessimistas, o diretor de Planejamento ouviu que não passariam de 10 mil pessoas por causa do curto tempo de jogo, da hora do rush e do sacrifício para se chegar até o estádio. Os otimistas acreditam entre 20 e 25 mil. "Me disseram que por ser gratuito, do intereese do confronto, muitos virão", adverte. "Tivemos de prever a pior situação, ou seja, número maior de gente", esclarece João Paulo. Para o dirigente, com 5 mil pagantes, o São Paulo não leva prejuízo. Na quarta-feira, já havia feito receita. "Preferiria ter grande prejuízo contra o São Caetano e contar com o Serginho hoje. Mas foi uma fatalidade." NOVA EXPERIÊNCIA - Da parte física, o preparador Carlinhos Neves, em 27 anos de carreira, pela primeira vez prepara um time para atuar apenas 31 minutos. "É uma experiência nova para mim, como é que vou inventar algo?", indagou. Não acredita, entretanto, em mudança. Manterá a mesma alimentação. Espera, apenas, por um duelo mais intenso. Por isso, fará um aquecimento mais ativo. Serão os mesmos 20 minutos, um pouco mais acelerado, divididos em três partes. A primeira, com 5 minutos, ativação geral. A segunda, 10 minutos de alongamento e a terceira, 5 minutos de movimentação de jogo. Carlinhos usará como base, a preparação que fez, na época de Palmeiras, quando disputou um torneio de verão na Rússia. Na oportunidade, o time do Palestra Itália fez dois jogos de 45 minutos, contra Spartak e Dínamo.