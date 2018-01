São Paulo persegue o gol de número 3000 no estádio do Morumbi

O São Paulo persegue o gol de número 3000 no Morumbi no jogo contra a Chapecoense, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Os principas candidatos para anotar a marca histórica são Alexandre Pato, artilheiro do time na temporada com 22 gols, Luis Fabiano, que volta ao time recuperado de lesão para ser o camisa 9, e Rogério, reforço que anotou dois gols nos últimos três jogos. Ao longo de sua história, o São Paulo já marcou 9989 tentos.

A contagem começou no dia 2 de outubro de 1960, na inauguração do Estádio Cícero Pompeu de Toledo. O primeiro gol da história do Morumbi foi narrado pela Gazeta Esportiva Ilustrada: "partindo a ação no flanco esquerdo, com Canhoteiro e Gino. Deste a bola rolou para Fernando Sátyro, isolado nas proximidades da área. O médio preferiu não cerrar, largando passe largo para a direita onde se achava deslocado Jonas, que executou um centro a meia altura. A bola foi encontrar Peixinho na pequena área envolvido por vários adversários. Enquanto estes ficavam na expectativa, o "filho de Peixe" testou baixo para as redes de Anibal".

O tento de Peixinho, que garantiu a vitória sobre o Sporting, de Portugal, marcou a inauguração após oito anos de construção. O último gol foi anotado na vitória sobre o Internacional por 2 a 0 no dia 5 de agosto. Michel Bastos chutou no canto direito de Muriel.