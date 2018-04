São Paulo perto de acertar a contratação de ex-zagueiro do Vasco

O São Paulo pretende anunciar até terça-feira a contratação do zagueiro Douglas, ex-Vasco e que estava no Dnipro, da Ucrânia. O jogador já passa por exames médicos e esteve no CT da Barra Funda nesta segunda-feira. A informação foi divulgada pelo globoesporte e confirmada pelo Estado.

Douglas deixou o clube ucraniano por falta de pagamento de salários e chegaria ao São Paulo de graça. Como está sem clube, ele não precisa, necessariamente, ser contratado até terça-feira, quando fecha a janela de transferências para atletas que chegam do exterior.

O jogador tem 26 anos e começou a carreira no Juventude. Ele também teve passagem pelo América-RN até chegar ao Vasco, em 2010. Ele fez parte do time campeão da Copa do Brasil em 2011, formando a dupla de zaga com Dedé. Em 2013, foi vendido ao Dnipro, da Ucrânia, por 4 milhões de euros.

A defesa é um dos setores que mais preocupam o técnico Edgardo Bauza. O treinador conta, atualmente com Maicon, Rodrigo Caio, Lugano e Lyanco para o setor. Breno está machucado, Lucão negocia sua ida para o Porto, como parte da transferência de Maicon, e Luiz Eduardo se recupera de lesão. Além disso, Rodrigo Caio foi convocado para a seleção brasileira olímpica e vai desfalcar o São Paulo nas próximas rodadas.