São Paulo perto de renovar com Cicinho A prorrogação do contrato de Cicinho ficou para segunda-feira, quando uma nova reunião será realizada entre a diretoria do São Paulo e Juliano Leonel, um dos dois representantes do jogador. Juliano Leonel levará a proposta do clube ao pai de Cicinho, que vive em Pradópolis, no interior de São Paulo. Os diretores são-paulinos falam em "pequenos detalhes" para o acerto. Cicinho tem 50% de seus direitos federativos e, com a prorrogação do contrato de 2006 para 2008, venderá 10% do vínculo ao São Paulo. Receberá um bom aumento salarial, o que fará com que a multa suba de US$ 6 milhões (R$ 14,6 milhões) para US$ 12 milhões (R$ 29,3 milhões). No domingo, Cicinho enfrentará o Vasco. O time do São Paulo terá um sistema híbrido. "Meu sistema favorito é o 4-4-2 e estou caminhando para ele. Para evitar problemas de adaptação, escalo o Renan que faz o papel de volante e também de zagueiro", explicou o técnico Paulo Autuori. Edcarlos está confirmado na zaga, ao lado de Fabão. Grafite vai ser mesmo poupado, para a entrada de Diego Tardelli. "Por enquanto, essa é a única alteração garantida, mas posso mudar alguma coisa mais. Vou analisar", disse Autuori.