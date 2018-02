São Paulo perto de ter mais 2 reforços Depois de dispensar cinco jogadores nesta terça-feira - Gabriel, Adriano, Zé Ramalho, Ramalho e Nildo -, o São Paulo irá às compras. A promessa é do presidente Marcelo Portugal Gouvêa, que já acertou a contratação do volante Josué, do Goiás. "Nós faremos o possível para até o final da semana contratarmos pelo menos mais dois jogadores. Temos os nomes, estamos negociando, mas ainda não fechamos. Mas estou animado com os contatos", revelou o presidente do São Paulo. O nome mais comentado é o de Mineiro, volante do São Caetano. O contrato dele terminará no dia 31 - depois disso, estará livre para negociar com qualque clube. E o São Paulo é o primeiro da lista. Outro nome na lista do técnico Emerson Leão é o de Cristian, do Paraná Clube. "A prioridade é do São Paulo. Estamos otimistas. Acho que a negociação será fechada", aposta o empresário do jogador, Odario Duraens.