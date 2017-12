São Paulo pode abrir mão de Belletti O técnico Nelsinho Baptista estuda a possibilidade de ?desprezar? o reforço do lateral-direito Belletti na estréia do São Paulo na Copa dos Campeões, sábado, contra o Sport. Apesar de estar servindo a seleção brasileira, o jogador poderia ser liberado por Luiz Felipe Scolari para defender o seu clube nesta partida. "Se a liberação for apenas para um jogo, é possível que eu abra mão do Belletti", admitiu o técnico são-paulino. "Mas se puder contar com ele em dois jogos, a coisa pode ser diferente." Nelsinho tem dois fortes motivos para pensar dessa forma. O primeiro é o fato de Belletti não ter realizado um treino coletivo sequer no São Paulo desde que o novo treinador assumiu o time - o jogador estava defendendo a seleção na Copa das Confederações e depois, se juntou ao grupo de Felipão. O segundo é de que a substituição de última hora poderia afetar o rendimento de seu substituto, Reginaldo Araújo, que tem participado de todas as atividades do grupo. Como estréia no sábado, contra o Sport, mesmo time que o eliminou na Copa dos Campeões do ano passado, o São Paulo viaja para Maceió na quinta-feira. Em paz - O goleiro Rogério Ceni prometeu dar trégua à diretoria do São Paulo enquanto estiver disputando a Copa dos Campeões. Nas últimas semanas, o jogador tem reivindicado um aumento de salário alegando que isso teria sido prometido pelo diretor José Dias. Rogério chegou a ameaçar não viajar para disputar a Copa dos Campeões caso não fosse atendido pelos dirigentes do São Paulo, mas mudou de opinião. Para o goleiro, seria impossível manter a concentração necessária para a competição, que definirá um representante brasileiro na Copa Libertadores de 2002 em seis jogos, se continuasse a negociação. "Vou dar uma desligada durante o torneio e, na volta, as conversas serão retomadas. Não considero o caso encerrado", garantiu. Reforço - Um engano dos dirigentes José Dias e José Teixeira deu ao São Paulo esperanças de contar com um novo zagueiro para a Copa dos Campeões. Os dirigentes do Tricolor acreditavam que o prazo de registro dos jogadores para a competição terminaria segunda-feira, mas, na verdade, o regulamento da competição permite tal registro até quinta-feira. A negociação com o zagueiro Émerson, da Portuguesa, ficou difícil porque Nelsinho não aceita que o São Paulo empreste o passe do volante Fabiano em troca. Uma nova possibilidade no Morumbi é a transferência do meia Rodrigo, do Botafogo.