São Paulo pode anunciar vinda de Calleri nesta sexta

O São Paulo deve anunciar nesta sexta-feira o quarto reforço para a temporada 2016. O clube espera resolver detalhes do contrato para confirmar a vinda do atacante argentino Jonathan Calleri, contratação vinda sob o aval do técnico Edgardo Bauza. O pai e empresário do jogador, Guillermo Calleri, disse ao Estado que a tendência é o acordo ser concluído antes do fim de semana.

Calleri, de 22 anos, foi revelado pelo All Boys e chegou ao Boca Juniors em junho de 2014, até confirmar a saída dias atrás. O jogador foi comprado por cerca de R$ 48 milhões por um grupo de empresários, que o registrou no Deportivo Maldonado, do Uruguai. A operação inclui uma transferência já confirmada para o futebol italiano no meio do ano, possivelmente para a Inter de Milão.

Por isso, a provável passagem do argentino pelo São Paulo será de só seis meses. O curto período de empréstimo vai contemplar apenas as disputas do Campeonato Paulista, do início do Campeonato Brasileiro e de parte da Copa Libertadores, caso não haja alguma prorrogação para a disputa das fases decisivas do torneio continental.

O São Paulo ainda não confirma a negociação e até agora, anunciou três reforços para 2016. O primeiro foi o lateral-esquerdo chileno Mena, que já estreou pelo clube no amistoso com o Cerro Porteño. O segundo foi o zagueiro Diego Lugano. O último contratado foi o atacante Kieza, comprado por R$ 4 milhões do Shanghai Shenxin, da China.