São Paulo pode contratar Itamar O presidente Paulo Amaral garantiu na terça-feira que o São Paulo terá um novo atacante até o fim da semana. Itamar, que jogou pelo Goiás no Brasileiro, tem mais chances. O jogador é dono da metade do passe e a outra metade é de Sérgio Malucelli, presidente do Iraty ? que cedeu Lino ao São Paulo. ?Gosto deste jogador. É o que posso adiantar?, afirmou Amaral. Ele garantiu ter acertado com o clube de Itamar e, até o fim de semana, espera um acordo quanto aos salários. ?Estamos negociando com o São Paulo, mas nada está fechado?, declarou Malucelli.