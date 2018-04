São Paulo enfrenta o Grêmio em jogo que pode representar o adeus de Bauza

No jogo em que pode marcar a despedida do técnico Edgardo Bauza, o São Paulo tem a dura missão de enfrentar o Grêmio, às 16h, na Arena do Grêmio, e tenta evitar que a situação do treinador atrapalhe a concentração dos jogadores na luta para se aproximar do G-4 do Campeonato Brasileiro.

Na sexta-feira, o treinador foi até Buenos Aires para conversar com dirigentes da Associação de Futebol da Argentina e deixou a reunião animado com a possibilidade de assumir a seleção argentina, mas enquanto aguarda pela resposta, segue no comando do São Paulo.

A diretoria são-paulina sabe que são grandes as chances de perder o treinador, mas tenta blindar o elenco e evitar que a situação atrapalhe os atletas. Nos bastidores, porém, admitem que hoje tem grandes chances de ser a última partida de Bauza pelo clube.

Em relação ao time, no último jogo, a equipe deixou boa impressão no empate por 1 a 1 com o Corinthians, mas precisa driblar os desfalques para se superar no Sul. O problema maior está no ataque. Calleri e Alan Kardec deixaram o clube e Ytalo sofreu uma grave lesão no clássico e não deve mais jogar neste ano. Assim, restou apostar em Gilberto, que estreou domingo, saindo do banco de reservas, e será titular pela primeira vez.

O argentino Chávez, contratado recentemente por indicação de Bauza, ainda não foi regularizado. Kelvin, recuperado de dores musculares, fica no banco de reservas. Na zaga, sem Rodrigo Caio, que foi para a seleção brasileira olímpica, Lugano volta ao time para atuar ao lado de Maicon.

O Grêmio também tem muitos problemas. O meia Giuliano foi para o Zenit-RUS e o volante Wallace e o atacante Luan estão com a seleção olímpica.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Iago; Jaílson, Maicon, Negueba, Douglas e Everton; Miller Bolaños

Técnico: Roger Machado

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Maicon, Lugano e Mena; Thiago Mendes, Wesley, Centurión, Cueva e Michel Bastos; Gilberto

Técnico: Edgardo Bauza

JUIZ: Heber Roberto Lopes (SC)

LOCAL: Arena Grêmio

HORÁRIO: 16h