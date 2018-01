São Paulo pode ficar fora da Copa da Paz A diretoria do São Paulo está diante de um problema que pode custar US$ 2 milhões. O departamento técnico da CBF não está querendo liberar o time para a disputa da Copa da Paz, na Coréia do Sul, em julho. A alegação é de que prejudicaria a tabela do Campeonato Brasileiro. ?Estamos com sérias dificuldades, sim. Já conversamos com as diretorias dos clubes que iríamos enfrentar e eles aceitaram o adiamento. Mostramos até como ficaria a tabela. Mas até agora não conseguimos a liberação. Vamos esperar mais dez dias. Depois, a nossa viagem ficaria inviável?, disse o diretor de futebol Juvenal Juvêncio. Leia mais no Jornal da Tarde