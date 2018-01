São Paulo pode jogar com 3 zagueiros Contra o forte ataque do Corinthians, o São Paulo pode voltar a jogar com três zagueiros - o que não acontece desde 20 de agosto, quando foi derrotado por 4 a 2 pelo Atlético-PR na Arena da Baixada, no encerramento do primeiro turno do Brasileirão. "Se eles têm um ?quarteto mágico?, vamos fazer um ?trio mágico? aqui na defesa comigo, o Fabão e o Edcarlos", disse o zagueiro Alex, que foi titular em metade do treino desta segunda-feira. Na outra parte do trabalho, quem jogou foi o meia Richarlyson, mantendo-se o esquema 4-4-2. Mas Alex não sabe se poderá jogar. Será julgado nesta terça-feira pela expulsão contra o Atlético-PR, logo aos dez minutos, após uma dura dividida com Fabrício. Se ele não puder ser escalado, fica difícil jogar no 3-5-2, pois os outros zagueiros do elenco, Flávio e Adriano, não têm agradado. O técnico Paulo Autuori optaria, então, pelo esquema com o volante Renan no meio-de-campo, mas ajudando muito na marcação.