São Paulo pode perder João Schmidt para o Atalanta, diz jornal

O São Paulo corre o risco de perder um de seus atletas mais valorizados no mercado. Com contrato até junho de 2017, João Schmidt ainda não acertou sua renovação e está negociando com o Atalanta, da Itália, segundo o site Corriere dello Sport.

A publicação afirma que Schmidt chegaria na metade do próximo ano, em um investimento na casa de 2 milhões de euros (R$ 6,8 milhões). Para tentar seguir com o jogador, o clube do Morumbi ofereceu uma valorização de 100% no salário de R$ 60 mil mensais. Ele, contudo, não se mostrou inclinado a aceitar.

Sem Hudson que foi emprestado ao Cruzeiro e com chances de perder outro volante, o São Paulo sonha com a chegada de Bruno Henrique, que defende o Palermo. O ex-corintiano, contudo, se diz feliz e adaptado ao futebol europeu, o que dificulta uma possível vinda nesta janela de transferências.

Até o momento o clube tricolor já acertou as chegadas de Wellington Nem, Neilton e Sidão. Já o meia Cícero está muito próximo de ser anunciado oficialmente.