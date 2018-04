São Paulo pode ser 'maior perdedor' da Arena Corinthians

A eliminação da Libertadores ainda machuca bastante o torcedor do São Paulo, que sonhava com o quarto título da competição. Porém, os jogadores não tem muito tempo para lamentar, pois no domingo já tem pela frente nada menos do que um clássico com o Corinthians longe de seus domínios. Além de tentar amenizar a dor da eliminação, o time busca evitar uma marca: ser o recordista de derrotas na Arena Corinthians, superando até mesmo o dono da casa.

Atuando em sua Arena há pouco mais de dois anos, o Corinthians possui retrospecto bastante positivo no estádio e, em 74 jogos disputados, perdeu apenas quatro, para Figueirense, Guaraní do Paraguai, Palmeiras e para o Santos. O número de derrotas é o mesmo do São Paulo, que disputou apenas quatro jogos no local: 3 a 2 no Brasileirão de 2014, 2 a 0 na Libertadores de 2015, o inesquecível 6 a 1 no Brasileirão de 2015 e 2 a 0 no Paulistão deste ano.

Atual vice-líder do Brasileiro, o Corinthians já jogou sete vezes dentro de casa no torneio e só perdeu dois pontos. Logo na estreia, contra o Grêmio, quando empatou por 0 a 0. Nas outras seis partidas, seis vitórias, incluindo a mais recente, contra o Flamengo, por 4 a 0.