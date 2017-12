São Paulo pode ter atacante argentino O São Paulo pode ter um atacante estrangeiro no segundo semestre. Hoje, o presidente Paulo Amaral confirmou a possibilidade de trazer de outro país um substituto para França e Reinaldo, caso não renove o empréstimo deste último. A idéia, não confirmada pelo dirigente, seria aproveitar o momento difícil dos clubes argentinos, vários não tem dinheiro para pagar seus jogadores, para transações a preços inferiores das do mercado brasileiro. Amaral, que desmentiu o interesse do clube pelo meia Riquelme, do Boca Juniors, ressalta que, antes de optar por um estrangeiro, vai tentar manter Reinaldo na equipe e trazer Luís Fabiano, que está no Rennes. O projeto, no entanto, tem um entrave: vai depender da reeleição do presidente em abril, uma vez que ele garantiu não ter nenhum diálogo com a chapa de oposição, comandada por Marcelo Portugal, para um consenso sobre reforços para a equipe no segundo semestre. No treino de hoje, a única novidade, negativa, foi a contusão do zagueiro Jean. Site - Hoje o São Paulo inaugurou seu site oficial na internet (www.saopaulofc.net). A execução do projeto é da empresa inglesa Sportsio (fala-se sports-iô). Até o dia 30, estará recebendo críticas e sugestões dos internautas sobre o site, que deverá apresentar seu formato definitivo em abril. A página também oferece discador de internet grátis da IBest!. Para quem não tem provedor, o acesso pode ser obtido pelo telefone 0300-7891614.