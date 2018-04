São Paulo pode ter até cinco novidades para jogo contra o Avaí

Ciente da importância de uma segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro - seria apenas a segunda vez que isso aconteceria nesta edição -, Dorival Junior vem fazendo testes e o São Paulo poderá entrar em campo contra o Avaí, no próximo domingo, com até cinco novidades em relação ao time titular que jogou contra o Cruzeiro.

A principal delas já está confirmada: Sidão será titular no lugar do goleiro Renan Ribeiro. Será a primeira vez que Dorival abrirá mão de Renan como titular desde que assumiu o comando do São Paulo.

Durante os treinos desta semana no CT da Barra Funda, Dorival fez novos testes e manteve alguns nomes entre os titulares. Contra o Avaí, o São Paulo terá o já esperado retorno de Cueva, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro.

Quem também deverá retornar ao time titular é Jucilei, que deu lugar a Éder Militão no jogo do domingo passado, e foi escalado como titular em todos os treinos desta semana.

No lugar de Lucas Pratto, que cumprirá suspensão, depois de receber cartão vermelho contra o Cruzeiro, as opções de Dorival são Gilberto e Denilson. A tendência é que o treinador opte por Gilberto, artilheiro da equipe na temporada com 12 gols ao lado de Pratto, que voltou a treinar apenas na quinta-feira depois de se recupera de dores musculares.

Na lateral-esquerda, o titular Edimar ficou de fora dos treinos de terça e quarta por causa de dores e, assim como Gilberto, só treinou na quinta, na segunda parte do treino. A opção de Dorival para a posição foi Junior Tavares.

Na quinta-feira, a primeira escalação do treino comandado por Dorival teve Sidão; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei; Petros, Hernanes, Cueva e Marcos Guilherme; Denilson.