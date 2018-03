São Paulo pode ter mistão contra Vasco A vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América transformou-se em prioridade número 1 da diretoria do São Paulo após a vitória de ontem sobre o Palmeiras por 1 a 0. A ordem é concentrar todos os esforços no jogo da volta, marcado para quarta-feira que vem no Morumbi. Por conta disso, são grandes as possibilidades de o técnico Paulo Autuori poupar alguns jogadores para o jodo de domingo, contra o Vasco, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. ?Estamos pesando nisso sim?, confirmou Autuori. ?Vamos esperar uma avaliação de departamento médico na reapresentação dos atletas à tarde para saber como eles estão, mas é bastante provável que a gente precise preservar alguns?, acrescentou o técnico. Autuori pode poupar sua dupla de ataque titular. Grafite sofreu uma torção no joelho e deverá ser submetido a um exame de ressonância magnética ainda na tarde desta quinta-feira para saber a extensão da contusão. Mesmo que a lesão não seja grave, o mais provável é que o atacante seja poupado. Luizão também pode ficar de fora. Ele enfrentou o Palmeiras com uma proteção no rosto, resultado de um corte profundo que sofreu na partida do sábado, contra o Coritiba. Para não correr mais riscos, ele deve descansar e voltar ao tratamento. O zagueiro Fabão sofreu uma pancada na coxa esquerda. Deve se recuperar a tempo, mas não está descartada a possibilidade de também ser poupado. O técnico já não teria o zagueiro Lugano, que terá de cumprir o último jogo de suspensão imposta pelo STJD. No Brasileiro, o São Paulo é quinto colocado no Brasileiro. O Vasco, por sua vez, ocupa apenas a 17ª posição.