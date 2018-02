São Paulo pode ter sete desfalques para pegar São Caetano Depois da perder uma invencibilidade de 29 jogos, o técnico Muricy Ramalho pode ter até sete desfalques para a próxima partida do São Paulo, que será contra o São Caetano, no domingo, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista - o clube disputa com o Santos a liderança da competição. Para o duelo, o treinador não poderá contar com o volante Josué e o lateral-direito Ilsinho, que defenderão a seleção brasileira nos amistosos contra Chile e Gana. Além deles, Muricy não terá o atacante Leandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outro que estará fora é o equatoriano Reasco, convocado pela seleção de seu país para os amistosos contra Estados Unidos e México. Quem também pode desfalcar o time é o zagueiro André Dias, com uma contratura muscular. Já os meias Jorge Wagner e Hugo dependem de um aval dos médicos para atuar. Apesar de todos esses problemas, Muricy não descartou a possibilidade de dar folga a outros atletas - ele contou que só colocará em campo quem estiver bem fisicamente. "Vamos ver a situação dos atletas. Quem não estiver bem, não jogará. Não podemos atropelar as coisas", explicou o treinador. O São Paulo tem 34 pontos no Paulistão, um a menos do que o líder Santos. A partida do próximo domingo será em São Caetano do Sul, no Estádio Anacleto Campanella. Aloísio fica no México Sorteado para o exame antidoping, o atacante Aloísio teve que ficar no México porque não conseguiu urinar após a partida com o Necaxa. Como não conseguiu ir junto com o restante da delegação para o aeroporto, o jogador teve ficar na cidade de Aguascalientes junto com o médico são-paulino José Sanchez. "O Aloísio não estava conseguindo urinar logo após a partida. Esperamos o quanto podíamos, mas a delegação tinha um vôo marcado em seguida. O jogador precisava fazer o exame antidoping e o deixamos com o Sanchez. O retorno deles acontecerá ainda nesta quinta-feira, mas à noite", comentou o superintendente de futebol do clube do Morumbi, Marco Aurélio Cunha. Atualizada às 16h20