São Paulo poderá ter Fernando Diniz A diretoria são-paulina chegou a sonhar com Riquelme, do Boca Juniors, e com Romagnolli, do San Lorenzo, para o meio-de-campo. Mas pode ter de se contentar com Fernando Diniz, do Fluminense. O jogador tem o aval de Oswaldo de Oliveira, que foi seu treinador no time carioca. Esta semana o clube pode anunciar a contratação do zagueiro Ameli, que atuou no primeiro semestre deste ano pelo Internacional.