São Paulo põe fim à série corintiana O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 na tarde deste domingo, em Presidente Prudente, na rodada que encerrou a fase de classificação do Campeonato Paulista e quebrou a série de 10 partidas invictas do alvinegro. A vitória não serviu de muita coisa para o São Paulo, que já estava desclassificado, mas vai custar muito ao Corinthians. Com a derrota, a equipe de Wanderley Luxemburgo permanece com 26 pontos e termina a primeira fase do campeonato em terceiro lugar, atrás de Ponte Preta e Santos. Com isso, a equipe perdeu a vantagem do empate nas semifinais, que fará contra o Santos. O Corinthians começou bem e deu a impressão de que iria vencer. Mas o São Paulo, num contra-ataque rápido, abriu o marcador logo aos 8 minutos, com Carlos Miguel. O Corinthians foi à frente e acabou vítima de novo contra-ataque. Aos 23 minutos, Luis Fabiano recebe lançamento de França e toca na saída do goleiro Maurício: 2 a 0. No segundo tempo, o São Paulo veio melhor e ampliou para 3 a 0 aos 8 minutos, outra vez com Luis Fabiano, que concluiu cruzamento da direita. O único gol do Corinthians foi marcado pelo zagueiro Scheidt. ?Nunca é bom perder, mas se tinha uma hora que a gente poderia perder era agora?, disse o lateral corintiano André Luiz, ao final do jogo.