São Paulo poupa time contra o Atlético-PR pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro pode esperar. A comissão técnica do São Paulo, com o respaldo da diretoria, decidiu que a prioridade do time será o segundo jogo das quartas-de-final da Libertadores contra o Fluminense, na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro. O time precisa de um empate para avançar às semifinais. Por isso, o time vai enfrentar o Atlético Paranaense no domingo, em Curitiba, com um time cheio de reservas. O técnico Muricy Ramalho deixou de lado o discurso batido de que toda partida do Nacional é uma decisão, e que não dá para recuperar os pontos perdidos mais adiante - serão mais 36 jogos após domingo. "Não adianta querer ser romântico e ir para o jogo de domingo (em Curitiba) com todo mundo. Não temos um grande elenco em número, mas vamos pensar no que fazer. Dessa vez, vou deixar quem estiver mais desgastado de fora, descansando." O maior temor é perder jogadores importantes. O ano não tem sido muito bom neste aspecto para o São Paulo, que sofreu várias baixas durante o ano. Os atacantes Dagoberto e Aloísio, por exemplo, ficaram algum tempo no departamento médico - onde estão o zagueiro André Dias e o meia Jorge Wagner. E apenas o segundo volta para enfrentar o Fluminense, no Maracanã. Então, não há motivos para o São Paulo correr riscos na segunda rodada da competição. "Realmente existem alguns jogadores que estão desgastados. A comissão terá que analisar o caso de cada um e decidir o que é melhor", afirmou o goleiro Rogério Ceni, notório "fominha", que deve ser um dos poucos titulares na partida na Arena da Baixada. "Acredito que vou atuar, na minha posição é possível jogar de domingo e quarta sem problema." Para o superintendente de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, Muricy deveria escalar apenas reservas e aproveitar para dar oportunidade para garotos como Sérgio Mota, Alex Cazumba e Roni, que já estão há algum tempo no elenco profissional, mas foram pouco usados. "O retrospecto do São Paulo lá (na Arena) é o pior possível. Se for para perder, é melhor levar um time com reservas e garotos." E o dirigente tem razão. O São Paulo nunca conseguiu derrotar o Atlético em seu estádio. No ano passado, já campeão, encerrou na Arena sua campanha no Brasileiro, com uma derrota por 2 a 1. "Existe uma grande chance de nós não ganharmos. Então é melhor não arriscar. Eu penso assim. Se for para perder o jogo, prefiro gastar pouco."