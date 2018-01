São Paulo: premiação abre nova crise Além de toda a polêmica a respeito do contrato de Amoroso, os diretores do São Paulo tiveram outro motivo de preocupação dois dias antes da estréia no Mundial: a discussão sobre o prêmio que será pago em caso de conquista do Mundial. Havia muitos boatos sobre o assunto. Nenhum deles confirmado por diretoria ou jogadores. Os dois principais eram os seguintes: 1) Os jogadores estariam pedindo um valor de US$ 200 mil, o que corresponderia a quase totalidade do prêmio de US$ 4,5 milhões que o primeiro colocado recebe pelo mundial. O clube estaria oferecendo RS 120 mil reais, que significa um aumento de 50% em relação ao R$ 80 mil que foram pagos pela conquista da Libertadores. 2) Os jogadores estariam divididos em seis "panelas" e todas estariam exigindo ter um representante na mesa de negociação, o que seria uma espécie de revolta co "baixo clero" contra o capitão Rogério Ceni, que sempre negocia pelos jogadores. Amoroso desmente esta versão. "O Ceni e que decide essas coisas. Ele e um ótimo representante e nós vamos pensar no jogo, só isso." Esta versão foi ironizada por Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol do clube. "Seis grupos? Como temos 23 jogadores, cada grupo teria quatro pessoas? O Bosco e o Aloisio que chegaram agora estão em qual grupo? Não tem nada disso. Um garoto como o Flávio, que é uma pessoa ótima e que esta aqui nos ajudando pois não foi inscrito, está em que grupo? Não existe essa desunião. Ninguém me procurou para falar de dinheiro. O Ceni conversa com um e outro, fala da proposta e tudo se resolve bem." João Paulo de Jesus Lopes, diretor de planejamento do clube, negou até as reuniõe com Rogerio Ceni. "O São Paulo vai ganhar o Mundial, todos vão receber um bom prêmio e todos sairão satisfeitos. Não tem problema algum entre nós?. Diante de tantas versões, Marcelo Portugal Gouvêa irritou-se bastante após a entrevista em que praticamente selou (ou aceitou?) a saída de Amoroso do São Paulo. Deu gritos com assessores, dizendo que ninguém deveria mais dar entrevistas porque o time é que saia prejudicado com este tipo de notícia. Procurou os assessores de imprensa e queixou-se duramente por haver sido o ultimo a saber da multa do pré-contrato de Amoroso. Gouvêa, com esse assunto, viu sua viagem a Osaka, onde visitou o prefeito Senji Nishiki, ser pouco divulgada.