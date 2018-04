São Paulo preocupado com debandada de jogadores

Ao contrário dos últimos anos, quando a preocupação foi buscar reforços para a temporada seguinte, desta vez o São Paulo trabalha para evitar uma debandada ao final do Brasileiro. No fim de 2006, por exemplo, a diretoria já contava com pelo menos três baixas. Fabão, Danilo e Mineiro estavam em fim de contrato e tinham propostas de fora. Agora, nenhum jogador tem vínculo por se encerrar - a maioria, aliás, tem contrato longo. Mas o assédio do exterior pode levar a uma remodelação do elenco. Para desespero do técnico Muricy Ramalho, vários atletas interessam a clubes europeus. Breno, Miranda, Richarlyson e Jorge Wagner são os quatro com maiores possibilidades de ‘abandonar’ o São Paulo e ir embora do Brasil. Lista que poderia ser maior caso Alex Silva não tivesse sofrido lesão no joelho direito - ficará sem jogar praticamente todo o primeiro semestre. "Realmente, estamos preocupados’’, diz o técnico Muricy Ramalho. "A gente sabe que tem uns nossos que podem ir embora. E olha que o número de jogadores já é muito limitado", lembra. "O elenco do São Paulo foi diminuindo justamente pela valorização. E não dá para um técnico falar para o presidente que não dá pra vender. Não dá pra manter toda essa estrutura aí." O primeiro que pode sair é o garoto Breno. A revelação está na mira do Real Madrid e deve ficar, no máximo, até o meio do ano para a disputa da Libertadores. O clube do Morumbi embolsaria cerca de R$ 20 milhões - a outra parte ficaria com o próprio jogador. Outro jogador de defesa que pode dar adeus é Miranda. Ele jura ter propostas interessantes de clubes fortes da Europa. Já o destino de Richarlyson seria a Roma, da Itália. Fechando a lista está Jorge Wagner. O meia pode ser obrigado a retornar ao Bétis caso a diretoria não consiga renovar seu empréstimo ou comprar de vez seus direitos. Ao longo de 2007, o São Paulo ‘perdeu’ Edcarlos, Ilsinho, Josué, Lenilson e Thiago Ribeiro. E a porta de saída parece continuar aberta. Para "compensar" é possível que cheguem o botafoguense Joílson e o meia Diego Souza, do Grêmio.