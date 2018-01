São Paulo prepara festa para Kaká A diretoria do São Paulo aposta que terá o seu público recorde este ano no Morumbi. O motivo: a volta do seu maior ídolo: Kaká. Ele estava afastado desde a primeira partida da final do Paulista. Os motivos: forte contratura e a fibrose provocada pela lesão. Aproveitando o feriado de 1º de maio, os diretores conseguiram a antecipação do horário da partida de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil contra o Figueirense. Em vez das 21h40, acontecerá às 15h30. "Eu sei que a diretoria quer mesmo fazer do jogo uma festa. Sendo à tarde possibilitará a presença dos torcedores mais jovens. O comentário é que eles estão com saudade de mim. Mas sou eu que estou de jogar. Não vejo a hora", garante, animado, Kaká. "Nós sabemos o quanto a torcida vai querer estar perto na volta do nosso jogador mais importante. Temos certeza de que o retorno de Kaká em uma partida em que estará valendo a nossa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, o interesse será dobrado. Então fizemos a nossa parte marcando esse reencontro para a tarde", resume o diretor de futebol, Carlos Augusto Barros e Silva. Kaká ficou treinando enquanto o time viajou para Belém do Pará onde enfrentou o Paysandu. Treinou durante o fim de semana. "Eu quero me aprimorar muito neste estágio final da minha recuperação. Quero voltar perto do mesmo nível técnico que eu demonstrava quando me contundi. Por isso, esse último esforço compensa", analisa o meia. Oswaldo de Oliveira nem cogita deixar o ídolo no banco de reservas. Mesmo com Kaká estando há mais de 40 dias parado. "Não tenho nem que pensar. O lugar dele está guardadinho. Um atleta com o seu potencial tem sim a sua vaga assegurada. Só fará bem ao time a sua volta. O Kaká fez muita falta", reconhece o técnico que esteve seriamente ameaçado de demissão enquanto o jovem meia se recuperava da contratura e da fibrose na coxa direita. Evidente que o jogador iria retribuir tanta atenção dispensada pelo treinador. "O Oswaldo está exagerando porque é meu amigo. O elenco do São Paulo é bom demais e ganhou partidas importantes enquanto eu estava fora. Quero dar a minha contribuição como mais um. Não sou mais do que ninguém." Ele reencontrará os titulares neste terça-feira à tarde já que nesta segunda, eles treinarão pela manhã em Belém. A volta de Kaká acontece em um momento crucial. O seu empresário, Wagner Ribeiro, está preocupado com a falta de ofertas concretas para a negociação do atleta avaliado em US$ 20 milhões. A contratura o tirou do cenário logo depois da derrota em uma decisão de título que ele não participou. Isso é péssima referência aos empresários que viajam pelo mundo representando os grandes clubes da Europa.