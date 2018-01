São Paulo prepara festa para reforços Os jogadores contratados pelo São Paulo começam a chegar. O atacante Grafite desembarcou neste sábado em Cumbica. O clube está preparando uma festa para a apresentação dos atletas marcada para esta segunda-feira. E do novo treinador, Cuca. ?Estou louco para entrar em campo e formar dupla com o Luís Fabiano. Tenho certeza de que iremos fazer vários gols pelo São Paulo?, assegurava Grafite. A diretoria tem acertada a chegada de Grafite, Cicinho, Danilo, Fabão, Vélber e Rodrigo. Ainda poderá haver uma surpresa: o meia Marquinhos. Ele garante que já conseguiu a liberação do dono dos seus direitos federativos, o Bayer Leverkusen e está pronto para atuar no clube de Cuca. O novo técnico garantiu que irá mudar o perfil do São Paulo. Ele quer uma equipe mais veloz e corajosa. Principalmente nas partidas decisivas. ?Os jogadores que indiquei e o São Paulo contratou são mais do que suficientes para fazer uma equipe determinada, forte, querendo fazer história?, declarou, empolgado, Cuca. O técnico ainda não conseguiu conquistar nenhum título na sua carreira.