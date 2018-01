São Paulo prepara mais dispensas Depois de anunciar a lista de dispensas para 2003 (o lateral Rafael, o zagueiro Xandão, o lateral Hilton, o volante Sidney e o zagueiro Reginaldo Soçai), Marcelo Portugal Gouvêa, o presidente do São Paulo, viajou para um cruzeiro na Bahia. Quando voltar, no início de janeiro, deverá completar a relação. O goleiro Roger, o meia Adriano, o zagueiro Wilson, o lateral Gustano Nery, os volantes Daniel e Alexandre e o meia Fabiano são nomes cotados para deixar o Morumbi. "Vamos avaliar os jogadores para não cometer injustiça. Mas é provável que outros nomes sejam acrescidos"`, afirmou o presidente do São Paulo. Temendo desvalorizar alguns jogadores, como o atacante Leandro e o lateral Gustavo Nery, o dirigente evitou criticá-los. Mas garantiu que, independentemente da perda do título brasileiro, manterá Oswaldo de Oliveira no comando da equipe, a menos que o técnico seja convidado para treinar a seleção brasileira. "O Oswaldo tem muitas qualidades. Se não fosse assim, não estaria cotado para assumir um cargo, deixar o São Paulo para comandar um time tão importante. Seria injusto julgá-lo apenas pelo desempenho da equipe em um campeonato." Marcelo Portugal Gouvêa ainda se apressou em negar que Kaká vá para um clube espanhol. Durante a semana havia a informação que tanto o Salamanca, da segunda divisão, quanto o Real Madrid estariam interessados no meia. "Inicialmente, empresários e dirigentes deveriam perguntar ao Kaká se gostaria de deixar o São Paulo. Vou conversar com ele em janeiro, quando retornar das férias. Mas garanto que não recebi nenhuma proposta. Ele tem contrato até 2004 e não queremos que deixe o Morumbi antes disso."