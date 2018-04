São Paulo prepara novo ataque Quando um produto possui prazo de vencimento determinado e a data limite para "consumo" está próxima, é natural que se busque aproveitá-lo rapidamente e da melhor forma possível. Pois bem, é mais ou menos isso que acontece com a nova dupla de ataque do São Paulo. Tanto França como Reinaldo já sabem que vão ficar no clube somente no primeiro semestre. Conseqüência: já começaram a ser chamados de "ataque com prazo de validade". Por isso, a idéia da comissão técnica é aproveitar o potencial ofensivo dos jogadores o máximo possível durante o Torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil. E motivos para otimismo não faltam. França é ídolo dos são-paulinos e seu futebol já foi reconhecido dentro do clube. Agora, com o sucesso de sua negociação com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, time que vai defender a partir de 1º de julho, e a proximidade da Copa do Mundo, espera-se que seu rendimento continue alto. Já Reinaldo chegou ao Morumbi badalado. E correspondeu, pelo menos por enquanto, com os dois gols marcados na estréia. Nesta quarta-feira, o técnico Nelsinho Baptista teve a oportunidade de, pela primeira vez, ver os dois atacantes lado a lado. É verdade que o grupo ainda está fora de ritmo, situação normal para um início de temporada. Mas o treinador já conseguiu perceber alguns detalhes. "Eles têm as mesmas características. Tanto são capazes de tocar a bola como concluir dentro da área", afirmou. Se a dupla estará no campo para enfrentar o Vasco, no domingo? "Isso depende da evolução do França, que não está 100%."