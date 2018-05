São Paulo prepara para esta terça-feira resposta às acusações de Nobre

SÃO PAULO - O São Paulo admite que a negociação com Alan Kardec pode ter aumentado a rivalidade com o Palmeiras, mas preferiu não comentar nesta segunda-feira as acusações do presidente Paulo Nobre. A resposta será nesta terça-feira, quando o presidente Carlos Miguel Aidar convocou a imprensa para dar sua versão sobre o caso.

A diretoria vai passar os próximos dias empenhada em fechar os últimos detalhes da contratação do atacante. Em entrevista à Band nesta segunda-feira na hora do almoço – antes, portanto, da coletiva dada por Nobre –, o presidente Carlos Miguel Aidar admitia que a relação com o Palmeiras sofreria um abalo. “Sei que vai criar um desconforto entre os clubes.” Em seguida, tratou de defender a forma de agir do clube. “Não estamos aliciando o jogador. Estamos aguardando o Palmeiras encerrar de vez a negociação e só então entraremos no circuito.”

Logo depois das acusações de Paulo Nobre o São Paulo havia inicialmente descartado se manifestar, e os dirigentes não foram encontrados pelo Estado para comentar o assunto.

O anúncio oficial da chegada de Kardec deve ser feito durante a semana, mas a estreia será somente depois da Copa do Mundo. Assim que o jogador rescindir contrato com o Palmeiras, voltará a ter vínculo com o Benfica e, por isso, a ida para o São Paulo será considerada uma transferência internacional.

Como a janela de negociação da Europa só abre no meio do ano, Kardec não poderá jogar até o início da Copa. A mesma situação vive Elias, do Corinthians, que deixou o Flamengo e chegou ao clube em uma negociação com o Sporting, detentor dos direitos econômicos.