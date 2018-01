São Paulo: presidente cobra revelações O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, vai cobrar bastante o diretor de futebol amador do clube, Júlio Moraes, e o técnico Marcos Vizzoli, responsável pelos times do base, durante a temporada. O motivo? Quer resultados em 2005, ou seja, o surgimento de bons jogadores para ajudar a compor o elenco profissional. O dirigente acha que está na hora de aparecerem mais atletas de alto nível. Não ficou satisfeito com o que foi produzido no ano passado. Marcelo Portugal Gouvêa lembra que alguns jovens que representaram o clube na Copa São Paulo de 2004, como os volantes Renan e Alê, se deram bem no time principal. Mas a quantidade de boas revelações poderia ter sido maior, avalia o presidente. Ele tem motivo para cobrar mais: o CT de Cotia, moderno e com ótima estrutura, ficará pronto em fevereiro ou março. "Em Barueri (onde as categorias de base vinham trabalhando), o CT é muito bom, com excelente alojamento, mas tem apenas um campo", explicou Marcelo Portugal Gouvêa. Os últimos jogadores de peso formados no clube foram revelados em 2002: Kaká e Júlio Baptista. Depois, apareceram bons atletas, mas nenhum que causasse impacto ou chegasse ao profissional para mudar a cara do time. O atual time júnior do São Paulo ainda não apresentou um grande destaque - uma das poucas apostas é no lateral-esquerdo André, de 19 anos. E corre risco de ser eliminado na primeira da Copa SP, após a derrota para o Estrela do Norte no sábado. "Fiquei muito insatisfeito?, admitiu o presidente Marcelo Portugal Gouvêa.