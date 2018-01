São Paulo pretende isolar o elenco Nada de festa. Nada de badalação. Está tudo proibido. O CT da Barra Funda vai ser ?blindado? pela diretoria do São Paulo, que quer ver seus jogadores pensando unicamente na conquista da Libertadores, na próxima quinta-feira, contra o Atlético-PR, no Morumbi. Conselheiros serão convencidos a não repetir as famosas visitas aos jogadores, tão comuns em vésperas de decisão. A ordem é dar tranqüilidade total aos jogadores e ao técnico Paulo Autuori. Funcionará como se o time estivesse recolhido numa cidade do interior, como costumam fazer Corinthians, Palmeiras e Santos. As entrevistas também estão limitadas. Os jogadores foram orientados a falar pouco, evitando, principalmente, declarações polêmicas que possam ser utilizadas como combustível pelo inimigo.