São Paulo vê dificuldade contra peruanos na pré-Libertadores

Apesar da pouca expressão do Cesar Vallejo, o São Paulo acredita que terá um duelo difícil contra o time peruano na fase preliminar da Copa Libertadores. O clube brasileiro conheceu seu adversário no sorteio realizado na noite desta terça-feira, em Assunção, no Paraguai.

"Vai ser uma experiência nova para a maior parte da equipe", avalia o diretor executivo, Gustavo Vieira de Oliveira, em entrevista ao canal Fox Sports. "Acredito que vamos enfrentar uma equipe competitiva. Na Libertadores, não tem jogo fácil, o time tem seus méritos por estar na competição. Queremos chegar a fase de grupos e obviamente este será um desafio importante."

Se confirmar o favoritismo contra o modesto time peruano, o São Paulo entrará no Grupo 1, que já conta com o atual campeão River Plate. Tem ainda o The Strongest, da Bolívia, e o venezuelano Trujillanos.

Para o dirigente são-paulino, a chave é das mais complicadas. "Tem equipes como o River Plate, atual campeão, que é forte. Vimos o jogo contra o Barcelona. Embora o resultado não tenha sido favorável, fez uma boa partida, na minha visão", disse, referindo-se à final do Mundial de Clubes, disputada no domingo e vencida pelo time espanhol por 3 a 0.

"Tem ainda um jogo em La Paz, [difícil] não só pela equipe, mas também por causa da altitude e pela viagem, um pouco desconfortável", projeta Gustavo Vieira. A caminhada do São Paulo na Libertadores começará mais cedo que o dos demais times brasileiros. Os jogos de ida e volta contra o Cesar Vallejo serão disputados nos dias 3 e 10 de fevereiro.