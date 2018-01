São Paulo prevê jogos decisivos Duas vitórias significam a entrada definitiva na luta pelo título. Duas derrotas serão sinônimo de desalento e a certeza de que o clube será apenas um coadjuvante na fase final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo se prepara intensamente para a semana que decidirá seu futuro na competição, com jogos contra Botafogo, domingo, e Inter, quarta-feira, ambos na casa dos rivais. ?Para nós, é uma semana importantíssima. Em um campeonato equilibrado como este, qualquer time que vencer oito partidas seguidas está na briga. Nós temos seis e precisamos ganhar essas duas?, diz Lugano. Em 2002, com Oswaldo de Oliveira, o São Paulo ganhou dez partidas seguidas, mas foi eliminado pelo Santos na fase final do campeonato, que era disputada no sistema mata-mata. Agora, com o sistema de pontos corridos, não existe surpresas. Por isso, a necessidade de vencer. Não só por isso. ?Esses dois adversários estão na nossa frente na tabela. São pontos muito importantes que precisamos acumular, principalmente porque haverá também confronto direto entre os clubes que estão na frente. Temos de fazer a nossa parte?, afirma Lugano. Para o meia Danilo, as duas vitórias não seriam uma surpresa. ?Nosso time está muito confiante e não é apenas porque ganhamos vários jogos seguidos. O mais importante é que estamos jogando bem, dominando os adversários. Se lutarmos bastante, dá para fazer esses seis pontos e entrar nessa briga.? Richarlyson, que não é titular, mas tem atuado em várias partidas, conta que a concentração é total. ?Nós criamos uma união muito grande, e um jogador está sempre incentivando o outro. A gente só pensa nessas partidas. Fizemos muita coisa de bom e não vamos perder tudo agora?. Após o treino, pronto para sair com amigos, ele diz que está faltando assunto fora do futebol. ?Só falo nessas partidas. Só penso em vencer e o assunto é só esse.? Se os companheiros têm dois campeonatos para se dedicarem - o Brasileiro e o Mundial Interclubes de dezembro - Lugano tem um a mais, a partir de segunda-feira. Ele se apresenta à Seleção Uruguaia, que joga suas últimas fichas visando a uma remota classificação ao Mundial de 2006, na Alemanha. A seleção uruguaia enfrenta Equador, em Quito, e recebe a Argentina, no enceramento das Eliminatórias. O zagueiro afirma que ?nossa luta é para ficar com a quinta vaga da América do Sul e depois brigar com a Austrália. Como o Uruguai tem muita história, será considerado um fracasso se não se conseguirmos ir ao Mundial e não quero passar por isso, como profissional e como uruguaio.? Em razão das Eliminatórias, Lugano não enfrenta o Inter, mas diz que não fará muita falta. Ao contrário, comemora a presença de Cicinho, que conseguiu a liberação da Seleção Brasileira, como fundamental. ?Ele é um jogador desequilibrante (sic). Todos os adversários se preparam para jogar contra ele, para tentar impedir as suas jogadas. Com ele e com o Júnior, o São Paulo tem uma saída de bola muito boa?, diz. Esta é a terceira temporada de Lugano no São Paulo. Em 2003, fez 33 partidas e marcou dois gols. O ano passado, foram 50 jogos e um gol marcado. Agora, titular e ídolo, já atuou 47 vezes e marcou seis gols.