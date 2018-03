São Paulo: procura frenética por um meia

A diretoria do São Paulo trabalha em silêncio para tentar contratar dois reforços e inscrevê-los nas quartas-de-final da Libertadores para enfrentar o Fluminense. Veja também: Classificação Calendário / Resultados São Paulo antecipa concentração para pegar Fluminense Apesar de o técnico Muricy Ramalho e os dirigentes adotarem o discurso de que está difícil, o presidente Juvenal Juvêncio conversa com um zagueiro e um meia. O clube considera que as carências estão nessas duas posições. Para o setor defensivo, por exemplo, o clube pode anunciar ainda nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Rodrigo, que está no Flamengo. A negociação envolveria a ida de Juninho para o clube carioca. Entre Rodrigo e o São Paulo está tudo certo. Na zaga, o técnico só tem Alex Silva, Miranda e Juninho para o próximo mata-mata da Libertadores, porque André Dias só deve ficar à disposição se o time avançar à semifinal. Para o setor de meio-de-campo, Muricy quer um meia destro, o que falta no elenco hoje. As opções são Jorge Wagner e Hugo, ambos canhotos. Tanto que o treinador não quis abrir negociação com Renato. O destaque da Ponte Preta no Paulista deste ano até se ofereceu para jogar no São Paulo, mas atua na mesma função dos jogadores que o técnico já tem no grupo. Mas não está fácil encontrar alguém com esta característica. O auxiliar Milton Cruz (espécie de consultor de Juvenal para contratações) procura noite e dia. "Também não podemos contratar por contratar", sempre repete o diretor de futebol João Paulo de Jesus Lopes. Uma coisa é certa: Muricy não vai inscrever nenhum dos garotos formados no clube que já treinam há algum tempo com os profissionais. "Não dá para eu dar experiência para eles na Libertadores. Vou fazer isso no Brasileiro, quando terei 40 jogos". O treinador está otimista. "Preciso guardar essas mudanças para algo que possa aparecer como foi com o Amoroso." O caso lembrado pelo treinador aconteceu na Libertadores de 2005. À época, o São Paulo conseguiu contratar o atacante para o lugar de Grafite, contundido, para atuar na semifinal e final. PARA O BRASILEIRO Além de buscar reforços para inscrever na Libertadores, o São Paulo já pensa no Brasileiro. Alguns jogadores já foram oferecidos. E rejeitados. Entre eles, o argentino Sorín, que está no Hamburgo, da Alemanha. O nome não agradou ao presidente. Outro que não vem é o zagueiro Bolívar. O São Paulo se assustou com o preço que teria de pagar. Já Lincoln, sonho de consumo do clube, deve mesmo ficar na Europa. Após manifestar o desejo de voltar, o meia decidiu continuar no Galatasaray, da Turquia.