São Paulo procura novo clube para argentino Cañete

SÃO PAULO - Depois de encostar Fabrício e Clemente Rodríguez em Cotia, o São Paulo agora tenta se livrar de Marcelo Cañete. O argentino praticamente não teve chances com Muricy Ramalho e o treinador já avisou à diretoria que não pretende contar com ele para o Campeonato Brasileiro. Como gastou 3 milhões de dólares (cerca de R$4,5 milhões à época), o clube agora quer reaver pelo menos parte do investimento.

Ele não deve ter o mesmo destino dos companheiros afastados em Cotia; o Tricolor planeja uma troca por empréstimo com algum outro clube para que possa fortalecer seu elenco. Caso não consiga, a outra opção é negociá-lo em definitivo, mas até agora faltaram interessados em seu futebol.

Cañete sequer seria aproveitado por Muricy na temporada, mas o treinador resolveu dar uma nova chance após conversa e chegou a elogiá-lo pela postura na pré-temporada. No entanto ele voltou a perder espaço e fez apenas duas partidas no Paulista; na estreia contra o Bragantino e na última rodada contra o Botafogo, onde entrou nos minutos finais.

A decisão de Muricy, no entanto, não agrada a todos no clube. Alguns dirigentes reclamam que o argentino teve pouquíssimas chances de mostrar serviço e que poderia ter sido mais testado especialmente quando Ganso vinha mal. "Como ele quer que o jogador fique motivado sem ter uma sequência de dois jogos, pelo menos?", reclamou ao Estado um dirigente do alto escalão.

Apelidado de "novo Riquelme" na Argentina, Cañete chegou ao Morumbi em 2011 e de cara teve uma lesão gravíssima de joelho que o tirou de combate por um ano. Foi afastado por Ney Franco e emprestado para a Portuguesa, onde não vingou. Na volta ao Tricolor, disse que queria dar a volta por cima, mas por enquanto não parece sensibilizar Muricy.