São Paulo projeta lucros para 2006 O São Paulo conquistou o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores e tem a chance de ser campeão mundial, em dezembro, no Japão. Ninguém sabe se a temporada de 2006 será tão vitoriosa quanto essa, mas a diretoria do clube projeta um período ainda mais lucrativo, com a assinatura de contratos milionários com patrocinadores. Até o fim do mês, os dirigentes podem decidir a empresa que estampará sua marca nas camisas do time e o novo fornecedor de material esportivo. A LG e a Reebok estariam na frente nesta disputa. ?Faremos acordos bem melhores que os atuais, que estarão entre os melhores do futebol brasileiro?, revelou João Paulo de Jesus Lopes, diretor de planejamento e desenvolvimento do São Paulo. O otimismo dos dirigentes baseia-se na valorização que o marca do clube - e conseqüentemente das empresas que o apóiam - alcançou neste ano, especialmente com a vitoriosa campanha na Libertadores, que trouxe lucro superior a R$ 10 milhões aos caixas do São Paulo. A idéia é aumentar de R$ 8 milhões para até R$ 20 milhões por ano o acordo com o principal patrocinador - que também estampará sua imagem em placas de publicidade e outros pontos do estádio do Morumbi. A LG, multinacional sul-coreana, tem a prioridade para renovar o acordo e estaria disposta em exercer o direito. Porém, pelo menos outras duas empresas de fora da América do Sul - uma delas, da China - já procuraram o São Paulo. ?São duas marcas não muito conhecidas no Brasil, e a estratégia dessas empresas é a mesma que a da LG: utilizar o futebol para divulgar seus produtos no País?, comentou João Paulo de Jesus Lopes. Antes da assinatura do acordo, o contrato terá de ser submetido à aprovação do Conselho Deliberativo do clube, que tem até novembro para decidir o assunto. Corinthians e Flamengo têm os melhores patrocínios do Brasil: os paulistas assinaram recentemente com a Samsung por R$ 15 milhões anuais e o Flamengo mantém acordo de R$ 12 milhões por temporada com a Petrobrás. Material esportivo - A Topper não renovará o acordo, que termina em dezembro, para fornecer o material esportivo do São Paulo. Há dois meses, o departamento de marketing do clube conversa com empresas interessadas e nos próximos dias decide a vencedora, que assinará por três anos. Desde o início das negociações, a Reebok fez a melhor proposta, um pouco melhor que as da Puma e da Penalty. A Reebok pertence a Adidas, que recentemente acertou contrato com o Palmeiras por R$ 10 milhões anuais, a partir de janeiro. Mas os dirigentes são-paulinos esperam conseguir um valor bem maior. O que também aumenta a expectativa dos dirigentes são os novos acordos do Clube dos 13 com as televisões para a transmissão do Campeonato Brasileiro nos próximos três anos. A partir de 2006, durante os jogos e nas entrevistas de jogadores e técnicos, o enquadramento da câmera será maior. ?A imagem não poderá ficar fechada somente no rosto do entrevistado e a divulgação de todos os patrocinadores será maior?, contou João Paulo de Jesus Lopes.